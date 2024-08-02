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Партия демократов в США формально избрала Камалу Харрис кандидатом в президенты

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 2 августа 2024, 20:41
Партия демократов в США формально избрала Камалу Харрис кандидатом в президенты

Вице-президент США Камала Харрис привлекла достаточное количество голосов от делегатов Демократической партии, чтобы получить номинацию на президентские выборы.

Источник: председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон, "Европейская правда"

Детали: Во время онлайн-мероприятия в пятницу Харрисон заявил, что "Харрис получила большинство голосов от всех делегатов съезда и будет выдвинута кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник".

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Голосование за кандидата в вице-президенты среди делегатов Демпартии началось накануне, 1 августа.

Его решили провести перед съездом партии в Чикаго 19-22 августа из-за юридических тонкостей, связанных со временем регистрации кандидата в президенты в некоторых штатах.

Окончательные результаты голосования делегатов станут известны в ночь на вторник, 6 августа, по Киеву.

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Камала Харрис станет первой темнокожей женщиной и первой американкой азиатского происхождения, которая будет кандидатом в президенты одной из крупнейших партий США.

Кандидатура Харрис появилась после того, как президент США Джо Байден объявил о снятии с выборов и поддержал выдвижение вице-президента.

На следующей неделе она проведет предвыборные мероприятия в ключевых штатах вместе со своим кандидатом в вице-президенты, имени которого пока не назвали.

Но СМИ предполагают, что им станет губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

Темы: СШАвиборы
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