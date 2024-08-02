В Одессе мужчина с женщиной избили патрульную во время вручения повестки, их задержали

В Одессе 2 августа мужчина с женщиной напали на патрульную полицейскую во время вручения повестки. Их задержали, еще одного фигуранта дела ищут.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Как сообщают правоохранители, военнослужащие ТЦК и СП установили во время проверки документов, что водитель автомобиля КИА несколько лет не проходил ВВК.

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Он отказался получать повестку и вызвал на помощь своего 43-летнего брата. Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП и патрульными полицейскими, в который вмешалась 42-летняя прохожая.

В Одесі чоловік з жінкою побили патрульну під час вручення повістки, їх затримали



Відео з місцевих телеграм-каналів pic.twitter.com/oa60thGq0r — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2024

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Дословно: "Просмотрев видео с боди-камер полицейских, установлено, что 43-летний мужчина схватил патрульную за ноги и повалил на землю, а 42-летняя женщина нанесла полицейской несколько ударов по голове. Кроме этого, фигурант выбегал и ложился на проезжую часть дороги, мешая движению транспортных средств.

По факту избиения патрульной полицейской следователи начали досудебное расследование, квалифицировав действия правонарушителей по статье 345 Уголовного кодекса - насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Детали: Женщину и мужчину задержали, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Водитель КИА тоже нанес телесные повреждения военнослужащему ТЦК и СП и скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают.