Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В Одессе мужчина с женщиной избили патрульную во время вручения повестки, их задержали

Татьяна ОлейникПятница, 2 августа 2024, 22:06
В Одессе мужчина с женщиной избили патрульную во время вручения повестки, их задержали
скриншот

В Одессе 2 августа мужчина с женщиной напали на патрульную полицейскую во время вручения повестки. Их задержали, еще одного фигуранта дела ищут.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Как сообщают правоохранители, военнослужащие ТЦК и СП установили во время проверки документов, что водитель автомобиля КИА несколько лет не проходил ВВК.

Реклама:

Он отказался получать повестку и вызвал на помощь своего 43-летнего брата. Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП и патрульными полицейскими, в который вмешалась 42-летняя прохожая.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Просмотрев видео с боди-камер полицейских, установлено, что 43-летний мужчина схватил патрульную за ноги и повалил на землю, а 42-летняя женщина нанесла полицейской несколько ударов по голове. Кроме этого, фигурант выбегал и ложился на проезжую часть дороги, мешая движению транспортных средств.

По факту избиения патрульной полицейской следователи начали досудебное расследование, квалифицировав действия правонарушителей по статье 345 Уголовного кодекса - насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Детали: Женщину и мужчину задержали, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Водитель КИА тоже нанес телесные повреждения военнослужащему ТЦК и СП и скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают.

Темы: ТЦКОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраина атаковала газовую вышку в Черном море, на которой собрались оккупанты

Лукашенко приказал отправить "Искандеры" и РСЗО на границу с Украиной

видеоБойцы ГУР поймали еще один катер возле Крыма

Олимпиада-2024Финал Коляденко и еще один шанс Лузан и Рыбачок: расписание выступлений украинцев на Олимпиаде 10 августа

Армия Израиля ликвидировала командира ХАМАС в Ливане

ISW: Россия не хочет передислоцировать войска на Курск, чтобы не сорвать наступление

Все новости...
ТЦК
Полиция: на Тернопольщине "банда" из ТЦК "зарабатывала" до 150 тыс. долл. в месяц 
Командиры смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК - депутат
Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК
Последние новости
18:17
На одном из КПП на границе с Польшей могут быть задержки в течение месяца
18:13
На Киевщине из-за детонации боеприпаса погиб мужчина, ранен ребенок
17:58
Олимпиада-2024Середа занял восьмое место в финале прыжков в воду
17:52
На Николаевщине россияне ранили 5 гражданских: в Очакове женщина в тяжелом состоянии
17:33
В воскресенье выключать свет не планируют
17:30
Байден заявил, что самое важное – победить Трампа
17:28
Олимпиада-2024Украина выбыла из борьбы за медали в групповом многоборье по художественной гимнастике
17:12
фотоТелескоп Джеймса Уэбба запечатлел галактику со сверхмассивной черной дырой: чем она особенна
17:08
Минобороны Латвии: Говорить об обязательном призыве женщин в армию преждевременно
17:02
В Константиновке завершили разбор завалов: 14 погибших, 44 раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: