В Кремле заявили, что дети российских агентов узнали свое гражданство только во время обмена

В Кремле заявили, что дети российских агентов Дульцевых узнали о своем гражданстве только в самолете в РФ во время обмена заключенными 1 августа. В то же время расследователь Христо Грозев выяснил, что пара несколько раз возила своих маленьких детей в Россию, и у них были поддельные российские паспорта.

Источник: российское медиа Медуза со ссылкой на пресс-службу Кремля, журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в соцсети Х

Детали: Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что дети разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых до обмена не знали, что они россияне.

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Песков также обратил внимание на то, что Путин встречал детей российских агентов на испанском: сказал "buenas noches".

У Кремлі заявили, що діти російських агентів дізналися своє громадянство лише під час обміну.

Відео з російських ЗМІ pic.twitter.com/7y9irJS7Vv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2024

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Дульцевы - это российские разведчики, которые выдавали себя за граждан Аргентины. В 2024 году они получили по 1 году 7 месяцев лишения свободы за шпионаж в Словении.

Расследователь Христо Грозев установил, что пара несколько раз возила детей в Россию, и у них были поддельные российские паспорта. "Возможно, дети были слишком малы, чтобы понять, что они встречаются со своими бабушкой и дедушкой", - написал Грозев.

Что предшествовало:

В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.

Среди освобожденных российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины