В понедельник на фронте уже более 100 боестолкновений: на Покровском направлении почти 40 штурмов

С начала суток на фронте произошло 103 боевых столкновения, наибольшее количество раз российские оккупанты атаковали на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16.00 26 августа 2024 года

Дословно: "В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 103. Горячее всего сейчас на Покровском направлении. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения оккупантов вглубь территории Украины".

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Детали: Описывая напряженную ситуацию на Покровском направлении, Генштаб указал, что сейчас враг совершил уже 38 попыток штурмовать украинские позиции. Также значительное количество штурмовых действий врага замечено на Кураховском и Торецком направлениях.

Также в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают операцию в Курской области, а российская авиация с начала суток нанесла по территории Курщины 26 ударов, применив 44 управляемых авиационных бомбы.