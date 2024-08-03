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Обменянный российский оппозиционер Кара-Мурза заявил о несправедливых санкциях против РФ

Алена ИвашкивСуббота, 3 августа 2024, 00:17
Обменянный российский оппозиционер Кара-Мурза заявил о несправедливых санкциях против РФ
Владимир Кара-Мурза, фото: Getty Images

Санкции западных стран, введенные в последние годы, оказались направлены не против режима главы России Владимира Путина, а против всей страны и российских граждан, заявил освобожденный из заключения российский оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза.

Источник: "Медуза"

Детали: Кара-Мурза напомнил, что на протяжении долгих лет он вместе с политиком Борисом Немцовым занимался политической работой на международном направлении и заявил, что продолжит это делать.

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Прямая речь: "Принцип закона Магнитского заключается в том, что лично те люди, которые - на основании подтвержденных и достоверных данных - участвовали в коррупции и нарушении прав человека в своей стране, больше не смогут вывозить наворованное и пользоваться благами демократических принципов в странах Запада. 

Мы видим в последние годы, особенно после начала войны, что от этого принципа отошли многие демократические страны. 

И мы видим очень часто, что санкции западных демократических стран оказываются направлены уже не против режима Путина и не против конкретных преступников в высших рядах режима Путина, а против всей страны, против всех российских граждан".

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Еще детали: По словам Кара-Мурзы, это "крайне несправедливо и контрпродуктивно", потому что дает российской пропаганде возможность представить, что россияне оказались "в кольце врагов".

Санкции против чиновников должны быть персональными, добавил Кара-Мурза, напомнив слова Немцова: "Страну не трогайте - негодяев наказывайте".

Что предшествовало: 

  • В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
  • Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.
  • Среди освобожденных российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.
  • Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины

Темы: РосcияЗападобмен
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