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США отправят авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и военные корабли на Ближний Восток

Алена ИвашкивСуббота, 3 августа 2024, 07:10
США отправят авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и военные корабли на Ближний Восток
Эсминец "Авраам Линкольн", фото: seaforces

США отправят авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний восток, поскольку регион готовится к возмездию Ирана за убийство высокопоставленного лидера ХАМАС в Тегеране в начале этой недели.

Источник:  CNN, Пентагон

Прямая речь координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби: "Мы слышали, как Верховный лидер (Ирана - ред.) громко и четко заявил, что он намерен отомстить за убийство лидера ХАМАСа в Тегеране, и что они хотят осуществить еще одну атаку на Израиль. Мы не можем просто предположить, что мы также потенциально можем стать жертвами такой атаки, поэтому мы должны убедиться, что у нас есть соответствующие ресурсы и возможности в регионе".

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Детали: В пятницу министр обороны Ллойд Остин приказал ударной группе эсминца "Авраам Линкольн" заменить ударную группу эсминца "Теодор Рузвельт", которая сейчас действует в Оманском заливе, согласно заявлению заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

Кроме того, на Ближний Восток и в Средиземное море также будут отправлены эсминцы и крейсеры, способные противостоять баллистическим ракетам. В заявлении не сказано, какие именно военные корабли были отправлены, но два американских эсминца в восточной части Средиземного моря участвовали в перехвате шквала ударов, нанесенных Ираном по Израилю в апреле.

По словам Сингх, Остин также отдал приказ о развертывании в регионе эскадрильи истребителей.

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США уже имеют в регионе десантный корабль USS Wasp, который действует в составе 24-го экспедиционного подразделения морской пехоты, способный провести эвакуацию граждан США в Ливане в случае получения соответствующего приказа.

Прямая речь Сингх: "Глобальная оборона Соединенных Штатов является динамичной, и Министерство обороны сохраняет способность развертываться в кратчайшие сроки, чтобы ответить на новые угрозы национальной безопасности".

Напомним: 

  • Израильские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности перед возможным ответным ударом со стороны Ирана и Хезболлы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг провел совещание, на котором оценил подготовку командования Армии обороны Израиля.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Темы: СШАБлижний Восток
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