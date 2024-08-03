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Трамп говорит, что договорился о дебатах с Харрис на Fox News

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 3 августа 2024, 09:02
Трамп говорит, что договорился о дебатах с Харрис на Fox News
фото: getty images

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что согласился на дебаты с вице-президентом Камалой Харрис 4 сентября на мероприятии, которое будет модерировать телеканал Fox News.

Источник: The New York Times, "Европейская правда"

Детали: Если это произойдет, то это будут вторые президентские дебаты в этом избирательном цикле и первые между Трампом и новым кандидатом от Демократической партии.

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Согласно сообщению Трампа на его странице в социальной сети Truth Social, дебаты состоятся в месте, которое будет определено позже. Они пройдут в Пенсильвании – одном из ключевых штатов, победа в котором может помочь решить судьбу выборов.

Пока непонятно, согласилась ли Харрис на дебаты и их условия. Представители ее кампании не ответили изданию на запросы о комментариях.

Трамп заявил, что дебаты на Fox News состоятся в присутствии живой аудитории. Предыдущие дебаты между президентом Байденом и Трампом состоялись в пустом помещении. Хотя кампании согласовали формат первых дебатов, Трамп ранее сетовал на отсутствие толпы.

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Трамп также заявил, что "полностью готов принять" Харрис как нового кандидата от демократов.

2 августа вице-президент США Камала Харрис привлекла достаточное количество голосов от делегатов Демократической партии, чтобы получить номинацию на президентские выборы.

Окончательные результаты голосования делегатов Демпартии станут известны в ночь на вторник, 6 августа, по Киеву.

На следующей неделе Харрис проведет предвыборные мероприятия в ключевых штатах вместе со своим кандидатом в вице-президенты, имени которого пока не назвали.

Но СМИ предполагают, что им станет губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

Темы: ТрампСШАдебаты
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