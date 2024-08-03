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Силы обороны поразили пункт управления БПЛА и склад боеприпасов россиян

Роман ПетренкоСуббота, 3 августа 2024, 09:23
Силы обороны поразили пункт управления БПЛА и склад боеприпасов россиян
фото: генштаб

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, району сосредоточения ВВТ, пункту управления БпЛА, также поразили два средства ПВО и склад боеприпасов врага.

Источник: Генштаб

Детали: По уточненной информации, за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением трех ракет, а также 80 авиаударов, в частности сбросил 114 КАБ.

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На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило три. Силы обороны отбивали атаки врага в районе Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении войска отбили 15 атак противника в районах Макеевки Луганской области, Тернов и Торского Донецкой области.

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На Северском направлении Силами обороны отражено 11 атак в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Спирное, Верхнекаменское, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону защитников в районе Часового Яра, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

Враг 24 раза пытался вклиниться в оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении защитниками отражено 36 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Желанное, Воздвиженка, Ивановка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка, где враг три раза пытался прорвать украинские оборонительные позиции.

На Времовском направлении противник совершил пять безуспешных попыток прорвать оборону в направлении Водяного и Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения в районе Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Темы: ГенштабВооруженные силы
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