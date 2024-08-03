На Харьковщине одна погибшая и 12 раненых за сутки

Россияне ранили 12 гражданских и убили одну женщину на Харьковщине за пятницу.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: РФ уже за субботу 4 раза атаковала область, пострадавших нет.

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20:20 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Вишневка. В результате подрыва на ВНП пострадали мужчины 41 и 44 лет.

В пятницу в селе Каменка Изюмского района в результате подрыва на ВНП пострадал 49-летний мужчина.

В Купянске вражеская ракета попала возле подъезда в землю. Поврежден 5-этажный жилой дом, пострадали женщина 66 лет, мужчина 52 лет, погибла 55-летняя женщина.

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Также в Харьковском районе горел трактор и поврежден автобус, пострадали 7 гражданских мужчин.