На Харьковщине одна погибшая и 12 раненых за сутки
Суббота, 3 августа 2024, 10:06
Россияне ранили 12 гражданских и убили одну женщину на Харьковщине за пятницу.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: РФ уже за субботу 4 раза атаковала область, пострадавших нет.
Реклама:
20:20 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Вишневка. В результате подрыва на ВНП пострадали мужчины 41 и 44 лет.
В пятницу в селе Каменка Изюмского района в результате подрыва на ВНП пострадал 49-летний мужчина.
В Купянске вражеская ракета попала возле подъезда в землю. Поврежден 5-этажный жилой дом, пострадали женщина 66 лет, мужчина 52 лет, погибла 55-летняя женщина.
ВИДЕО ДНЯ
Также в Харьковском районе горел трактор и поврежден автобус, пострадали 7 гражданских мужчин.