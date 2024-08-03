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Из штаб-квартиры НАТО уволят польского генерала - СМИ

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 3 августа 2024, 12:38
Из штаб-квартиры НАТО уволят польского генерала - СМИ
фото: getty images

Срок пребывания в должности в штаб-квартире НАТО польского генерала Артура Якубчика будет сокращен по требованию союзников в Альянсе.

Источник: Rzeczpospolita, "Европейская правда"

Детали: Причиной, по данным газеты, стало нарушение во время конкурса на должность руководителя отдела разведывательной политики в объединенном департаменте разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО.

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Якубчик входил в состав отборочной комиссии и, как говорят, отдал предпочтение одной из кандидаток, которая происходит из Польши.

Кроме того, его поведение было охарактеризовано как гомофобское и расистское.

Минобороны Польши в ответ на запрос издания отметило, что пока не будет комментировать это дело. Однако один из собеседников в министерстве признал, что репутация Польши страдает, и неизвестно, удастся ли Польше сохранить свои позиции в НАТО.

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Якубчик – один из восьми польских генералов в структурах НАТО.

Якубчик ранее служил заместителем командира 18-й механизированной дивизии, командиром которой с 2018 по 2022 год был генерал Ярослав Громадзинский. В середине прошлого года Громадзинский стал командующим Еврокорпуса в Страсбурге, однако и он был уволен до окончания своего срока.

Это произошло после того, как в конце марта Служба военной контрразведки начала проверку, которая показала, что генерал "не гарантирует секретности".

Напомним, в прошлом году в Польше завершили расследование в отношении шпионской сети, которая действовала по заказу российской разведки – в суд передали обвинительный акт против 16 человек.

Темы: НАТОПольша
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