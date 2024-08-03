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Ежемесячные потери России в войне снизились - разведка Британии

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 3 августа 2024, 13:36
Ежемесячные потери России в войне снизились - разведка Британии
фото: ТАСС

За последние два месяца среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными снизились с максимального за все время полномасштабной войны уровня – с более 1262 человек в сутки в мае – до 1140 человек в июле 2024 года.

Источник: обзоре Минобороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: Несмотря на это снижение, последние три месяца отметились наибольшими потерями для российских войск с февраля 2022 года, согласно отчетам украинского Генерального штаба.

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Уменьшение среднесуточного показателя, вероятно, свидетельствует о том, что российские войска консолидируют позиции на харьковском направлении. Хотя этот новый подход увеличил давление на фронте, эффективная украинская оборона и недостаток российской подготовки уменьшает способность России использовать любые тактические успехи для достижения более широких оперативных преимуществ.

Уровень потерь российских войск, вероятно, будет продолжать в среднем превышать 1000 человек в день в течение августа 2024 года, поскольку Россия продолжает наступательные операции на широком фронте от Харькова на севере до Роботино на юге Украины.

В конце июля британская разведка прогнозировала, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, несмотря на ограниченную общую оперативную способность.

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Также в МО Британии отмечали, что среднесуточные потери России убитыми и ранеными в течение мая и июня 2024 года выросли до максимальных за все время ее захватнической войны против Украины.

Темы: Росcияпотери в войне
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