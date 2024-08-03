В Сомали совершили теракт на пляже, почти сотня погибших и раненых

пляж до и после теракта, фото: Abdirahman Elsar в Twitter

По меньшей мере 32 человека погибли в результате нападения террориста-смертника и вооруженных людей на пляже в столице Сомали Могадишо в пятницу.

Источник: BBC со ссылкой на представителя полиции Абдифатах Адан Хасана

Детали: Известно, что 63 человека ранены, некоторые из них в тяжелом состоянии.

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Один из очевидцев рассказал, что люди были в панике, поскольку было трудно понять, что происходит - вскоре после взрыва началась стрельба.

По словам Хасана, по меньшей мере пять человек были ответственны за нападение, один из нападавших подорвал себя, а трое других были убиты. Еще одного схватили живым.

Местные СМИ сообщают, что нападение совершили боевики "Аш-Шабаб", которые контролируют значительную часть южной и центральной части Сомали.

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Издание напоминает, что эта группировка связана с Аль-Каидой и уже почти 20 лет ведет жестокую повстанческую борьбу против правительства Сомали, поддерживаемого ООН.