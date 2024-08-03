Россияне обстреляли Покровск: есть погибший и раненые

В результате российского обстрела Покровска в Донецкой области в субботу погиб мужчина, еще двое жителей получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 3 августа 2024 года, в 14:10, российская армия обстреляла г. Покровск. Под прицел войск государства-агрессора попал частный сектор населенного пункта.

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Находясь на улице, от полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб 45-летний мужчина.

Также минно-взрывные и осколочные ранения получили двое жителей – женщина 39 лет и 40-летний мужчина. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. На момент атаки они находились во дворе по месту жительства".

Детали: Кроме того, в городе повреждены жилые дома. Тип вооружения устанавливается.