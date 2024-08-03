Харрис в эти выходные проведет собеседования с кандидатами в вице-президенты – АР
Камала Харрис, которая будет выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США, в эти выходные проведет собеседования с шестью кандидатами на должность вице-президента.
Источник: AP со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам двух людей, знакомых с процессом отбора Харрис, в ее список кандидатов вошли губернаторы Кентукки Энди Бешир, Иллинойса Джей Б. Прицкер, Пенсильвании Джош Шапиро и Тим Волц из Миннесоты, а также сенатор Марк Келли из Аризоны и министр транспорта Пит Бутиджедж.
Шапиро и Келли считались одними из главных претендентов в ходе процесса отбора.
Агентство отмечает, что крайний срок для выбора партнера по кампании – вторник, когда Харрис начнет турне по семи ключевым штатам, начиная с Филадельфии, что в штате Пенсильвания.
Президент Джо Байден заявил журналистам в пятницу, что он говорил с Харрис о поисках кандидата в вице-президенты, но когда его спросили, есть ли у него советы относительно качеств, которые она должна искать в кандидате, президент публично уклонился от ответа.
"Я позволю ей самой с этим разобраться", – сказал Байден.
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