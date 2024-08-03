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В воскресенье почти по всей Украине пройдут дожди

Катерина ТищенкоСуббота, 3 августа 2024, 18:37
В воскресенье почти по всей Украине пройдут дожди
иллюстративное фото AFP via Getty Images

В воскресенье 4 августа почти по всей территории Украины прогнозируют дожди, местами грозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 4 августа, meteo.gov.ua
прогноз погоды на 4 августа, meteo.gov.ua

Детали: В Украине дожди, местами грозы, ночью в Черниговской и Сумской областях значительные дожди; днем в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°, в западных и северных областях 12-17°; днем 22-27°, в юго-восточной части 27-32°.

На Киевщине ночью умеренный, днем местами небольшой дождь, местами гроза, в Киеве без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°.

Темы: погода
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