В воскресенье почти по всей Украине пройдут дожди

В воскресенье 4 августа почти по всей территории Украины прогнозируют дожди, местами грозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 4 августа, meteo.gov.ua

Детали: В Украине дожди, местами грозы, ночью в Черниговской и Сумской областях значительные дожди; днем в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°, в западных и северных областях 12-17°; днем 22-27°, в юго-восточной части 27-32°.

На Киевщине ночью умеренный, днем местами небольшой дождь, местами гроза, в Киеве без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°.