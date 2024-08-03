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В ГУР рассказали подробности об эвакуации из Ливана

Катерина ТищенкоСуббота, 3 августа 2024, 20:25
В ГУР рассказали подробности об эвакуации из Ливана
эвакуированные из Ливана украинцы, фото ГУР

30 украинских граждан, среди которых 21 женщина и 9 детей, были эвакуированы из Ливана и прибыли в Польшу, откуда отправятся в Украину.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

эвакуированные из Ливана украинцы, фото ГУР
эвакуированные из Ливана украинцы, фото ГУР

Дословно: "Выражаем благодарность компании SkyUp Airlines, которая предоставила самолет для перевозки украинцев.

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Наши соотечественники, среди которых 21 женщина и девять детей, уже прибыли в Жешув, Польша, и находятся в безопасности. Их встретили украинские консулы и представители ГУР МОУ – эвакуированным оказывают всю необходимую помощь и обеспечивают их сопровождение в наше государство".

Детали: В ГУР отметили, что Украина стала одной из первых в мире, кто успешно осуществил эвакуацию своих граждан из Ливана.

 

Там добавили, что продолжается работа по возможности дальнейшей эвакуации других украинцев, которые изъявляют желание покинуть ливанскую территорию.

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Гражданам, желающим покинуть Ливан согласно рекомендациям МИД, необходимо обратиться в посольство Украины в Ливанской Республике по номеру телефона (+961) 5921668 или адресу электронной почты: emb_lb@mfa.gov.ua. Также можно обращаться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57 или адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Что предшествовало: В Министерстве иностранных дел рекомендуют украинцам пока воздержаться от любых поездок в Израиль и покинуть территорию Ливана до стабилизации ситуации с безопасностью.

В субботу вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Украина организовала эвакуацию из опасных районов Ливана 30 граждан.

Темы: Ливанразведкаэвакуация
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