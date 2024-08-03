Харрис отказалась от дебатов с Трампом на Fox News: придет на ABC News

Вице-президент США Камала Харрис, которая станет кандидатом в президенты от Демократической партии, не согласилась на предложение кандидата от республиканцев Дональда Трампа о дебатах, которые будет модерировать телеканал Fox News.

Источник: директор по коммуникациям кампании Харрис Майкл Тайлер, которого цитирует CBS News, пишет "Европейская правда"

Детали: Ранее в субботу кампания Харрис заявила, что "Дональд Трамп убегает напуганный", надеясь, что Fox News "выручит его" от дебатов, о которых он уже договорился с ABC News.

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"Ему нужно прекратить играть в игры и явиться на дебаты, на которые он уже согласился, 10 сентября", – заявил Тайлер.

Он добавил, что вице-президент Харрис в любом случае будет присутствовать в эфире ABC News, "чтобы воспользоваться возможностью пообщаться с национальной аудиторией в прайм-тайм".

Тайлер сказал, что кампания открыта для обсуждения дальнейших дебатов, но только после того, как состоятся дебаты, на которые обе кампании уже согласились.

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"Мистер "Когда угодно, где угодно, в любом месте" не должен иметь с этим никаких проблем, если только он не слишком боится появиться 10-го числа", – добавил представитель штаба Харрис.

Что предшествовало: Трамп заявил в пятницу, что согласился на дебаты с вице-президентом Камалой Харрис 4 сентября на мероприятии, которое будет модерировать телеканал Fox News.

2 августа вице-президент США Камала Харрис привлекла достаточное количество голосов от делегатов Демократической партии, чтобы получить номинацию на президентские выборы.

Окончательные результаты голосования делегатов Демпартии станут известны в ночь на вторник, 6 августа, по Киеву.