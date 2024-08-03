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Россияне ранили ребенка и 3 взрослых на Херсонщине, атаковали медиков

Катерина ТищенкоСуббота, 3 августа 2024, 21:18
Россияне ранили ребенка и 3 взрослых на Херсонщине, атаковали медиков
иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

В результате атаки вражеских беспилотников на Херсонщине в субботу пострадал 12-летний мальчик и трое мужчин, россияне также атаковали бригаду скорой помощи.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Час назад в Белозерке оккупанты сбросили боеприпас с БпЛА на 12-летнего мальчика, который находился на улице. Он получил взрывную травму и контузию, а также ранения ноги и живота.

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Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Также под удар вражеского дрона попали три человека в Антоновке. Это – мужчины 28, 39 и 41 лет. У пострадавших – взрывные травмы и многочисленные ранения.

Когда на место происшествия прибыли медики, оккупанты вновь нанесли удар, применив беспилотник. Поврежден автомобиль. Врачебная бригада не пострадала".

Темы: Херсонская областьвойнабеспилотники
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