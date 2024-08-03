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Генпрокурор о расчленении пленного: Россия повторяет преступления нацистов

Катерина ТищенкоСуббота, 3 августа 2024, 21:43
Генпрокурор о расчленении пленного: Россия повторяет преступления нацистов
Андрей Костин, фото Future Publishing via Getty Images

После появления в сети фото с расчлененным телом украинского пленного Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Отмечается, что в рамках начатого расследования правоохранители проверяют информацию, распространенную в соцсетях, об убийстве украинского военного и его расчленении представителями ВС РФ.

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Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения жестокого преступления.

Досудебное расследование осуществляется ГСУ СБУ.

Прямая речь генпрокурора Андрея Костина: "Россия последовательно повторяет преступления нацистов, дерзко демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира. Этот вопиющий случай – очередное напоминание, что террористический режим РФ – это зло. Зло должно быть наказано".

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Что предшествовало: Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН, а также украинские правоохранительные органы из-за появления в сети фото, вероятно, с телом украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности.

Темы: Офис генпрокурораСБУпленныеубийство
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