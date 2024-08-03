В Одессе возле ТЦК произошла драка: там говорят, что не давали мужчине уйти с территории

В Одессе возле Приморского районного ТЦК и СП в субботу произошла драка, в областном ТЦК заявили, что сотрудники препятствовали незаконному оставлению территории военнообязанным.

Источник: Одесский областной ТЦК и СП

Дословно: "3 августа 2024 года на улице Пироговская, в городе Одесса произошел инцидент, связанный с незаконным проникновением на территорию Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестных лиц.

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Установлено, что во время заезда транспортного средства на территорию центра, эти лица незаконно вывели с территории военнообязанного гражданина, который находился на территории центра для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии".

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Детали: В ТЦК заверили, что работники территориального центра и военнослужащие роты охраны "действовали в строгом соответствии с действующим законодательством, препятствуя незаконному оставлению территории военнообязанным".