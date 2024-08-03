Россияне на Покровском направлении концентрируют усилия возле Желанного – Генштаб

Больше всего российских атак в субботу традиционно фиксируется на Покровском направлении, здесь враг концентрирует свои усилия возле Желанного.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Всего с начала этих суток произошло 102 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли по территории Украины три удара шестью ракетами и 49 авиаударов, сбросив 62 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 542 дрона-камикадзе и осуществили более 3500 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении враг три раза атаковал оборонительные рубежи украинских воинов неподалеку Глубокого, Тихого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник провел 14 наступательных действий в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки и Берестового. Двенадцать атак – остановлены, две – продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Тернов, Невского и Макеевки. В результате боестолкновений – потерпели поражение.

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На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отражали семь вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Шесть боев завершены, один – до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении противник осуществил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Часового Яра и Андреевки. Силы обороны отбили четыре атаки, еще четыре – продолжаются.

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали украинские войска возле Железного, Торецка, Нью-Йорка и Северного. Двенадцать боестолкновений – завершены, еще четыре – продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шли 34 боя неподалеку населенных пунктов, в частности, Пантелеймоновка, Воздвиженка, Ивановка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиново, Межевое и Яснобродовка. Силы обороны отбили 27 атак, семь – еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия возле Желанного.

По уточненной информации, в субботу на этом направлении было обезврежено 179 оккупантов, 66 из них – безвозвратно. Также уничтожена одна САУ, семь БПЛА различных типов и три единицы автотранспорта. Кроме этого, повреждены два танка, пять гаубиц Д-30, четыре САУ и шесть единиц автотранспорта.

На Кураховском направлении враг пять раз атаковал украинские позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. Четыре атаки – отбиты, одна – продолжается.

На Времовском направлении противник совершил три наступательных действия в сторону Константиновки, Раздольного и Водяного, где сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении все вражеские штурмы позиций украинских подразделений вблизи Роботино успеха не имели.