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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, были и ракеты

Катерина ТищенкоСуббота, 3 августа 2024, 23:51
Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, были и ракеты
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером российские войска применили по территории Украины крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне, глава Полтавской ОГА Филипп Пронин

Детали: В 23:10 Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Харьковщины из Белгородской области, беспилотники движутся на юг.

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В 23:11 появилась информация о крылатой ракете в Сумской области, направление движения Прилуки.

Впоследствии Воздушные силы сообщили о еще одной крылатой ракете на юге Сумщины, направление движения на Полтавщину (ориентировочно Миргород). Первая крылатая ракета изменила направление также в направлении Миргорода.

В 23:18 Воздушные силы предупредили о БпЛА на границе Харьковской и Полтавской областей, направление южное.

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СМИ и соцсети сообщают о взрывах в Миргородском районе.

В 23:38 Воздушные силы сообщили, что БпЛА с Харьковщины заходят в Днепропетровскую область, направление движения Днепр.

По состоянию на 23:49 зафиксировано несколько новых групп ударных вражеских БпЛА с юга в Херсонской области, вектор движения северо-восток.

В то же время БпЛА в Днепропетровской области изменили вектор движения в направлении Павлограда.

Позже глава Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что россияне атаковали Полтавщину, в области работала ПВО.

"В Миргородском районе могли слышать звуки взрывов. По предварительной информации, попаданий в гражданскую инфраструктуру и пострадавших нет", - написал он.

Темы: воздушная тревогаракетный ударбеспилотники
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