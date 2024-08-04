Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками, были и ракеты
В субботу вечером российские войска применили по территории Украины крылатые ракеты и ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне, глава Полтавской ОГА Филипп Пронин
Детали: В 23:10 Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Харьковщины из Белгородской области, беспилотники движутся на юг.
В 23:11 появилась информация о крылатой ракете в Сумской области, направление движения Прилуки.
Впоследствии Воздушные силы сообщили о еще одной крылатой ракете на юге Сумщины, направление движения на Полтавщину (ориентировочно Миргород). Первая крылатая ракета изменила направление также в направлении Миргорода.
В 23:18 Воздушные силы предупредили о БпЛА на границе Харьковской и Полтавской областей, направление южное.
СМИ и соцсети сообщают о взрывах в Миргородском районе.
В 23:38 Воздушные силы сообщили, что БпЛА с Харьковщины заходят в Днепропетровскую область, направление движения Днепр.
По состоянию на 23:49 зафиксировано несколько новых групп ударных вражеских БпЛА с юга в Херсонской области, вектор движения северо-восток.
В то же время БпЛА в Днепропетровской области изменили вектор движения в направлении Павлограда.
Позже глава Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что россияне атаковали Полтавщину, в области работала ПВО.
"В Миргородском районе могли слышать звуки взрывов. По предварительной информации, попаданий в гражданскую инфраструктуру и пострадавших нет", - написал он.
Дословно Воздушные силы в 00:05 4 августа: "БпЛА на Херсонщине изменили направление движения в сторону Николаева".
00:18: "БпЛА с Днепропетровщины заходят на Запорожье, вектор движения на юг".
00:32: "БпЛА на западе и востоке Николаевской области, движутся в направлении Кировоградщины".
00:59: "БпЛА в Компанеевском районе, Кировоградщины, направление на Кропивницкий".
1:00: "БпЛА на севере Николаевщины, вектор движения на север".
1:10: "Ударный БпЛА приближается к Кропивницкому с юго-запада".
Обновлено: В 1:38 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА по областям.