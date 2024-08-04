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Враг продвинулся в Часовом Яру – DeepState

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 00:28
Враг продвинулся в Часовом Яру – DeepState
скриншот карты DeepState

Аналитики DeepState обновили карту, отметив, что россияне продвинулись в Часовом Яру в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Часовом Яру. Продолжаются бои у Новоселовки Первой и в Железном".

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Что предшествовало: В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на Краматорском направлении противник совершил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Часового Яра и Андреевки. Силы обороны отбили четыре атаки, еще четыре – продолжаются.

Темы: войнаДонецкая область
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