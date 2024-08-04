ЦАХАЛ заявил, что атаковал ряд объектов "Хезболлы"

Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала ряд объектов "Хезболлы" и ликвидировала представителя террористической организации.

Источник: ЦАХАЛ

Детали: Вечером 3 августа ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по объектам террористов "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана, в том числе по объектам инфраструктуры и военным структурам.

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Дословно: "Ранее сегодня самолет ЦАХАЛа ликвидировал террориста "Хезболлы" в районе Дейр-Серьяна.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа нанесла удар по объектам террористической инфраструктуры в районе Одайсеха".

Напомним: Армия обороны Израиля подтвердила, что вечером 29 июля нанесла авиационный удар по столице Ливана Бейруту.

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Целью удара назвали командующего "Хезболлы" Фуада Шукра, которого считают ответственным за смертоносный ракетный удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и другие атаки на Израиль.

Позже ЦАХАЛ сообщил, что Шукр был убит в результате израильского удара на юге Бейрута.