Переговоры в Египте о прекращении огня в Секторе Газа не дали результатов – СМИ

Израильская делегация во главе с руководителем разведки страны (Моссад) посетила Египет, стремясь достичь прогресса в переговорах о возможном перемирии в Газе, которые давно зашли в тупик, но вернулась безо всяких признаков прогресса.

Источник: Bloomberg со ссылкой на израильские официальные лица

Детали: Субботний визит был направлен на продолжение переговоров о прекращении огня в почти 10-месячной войне с ХАМАС. Это могло бы помочь освободить некоторых заложников, удерживаемых поддерживаемой Ираном боевой группировкой.

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Делегация вернулась в Израиль позже в тот же день.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, курирующего Моссад, не прокомментировал поездку директора разведывательного агентства Давида Барнеа. Власти Египта, который выступает ключевым посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС, также не предоставили комментариев.

В пятницу офис Нетаньяху заявил, что Израиль и ХАМАС имеют разногласия относительно возможного прекращения огня.

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В публикации отмечают, что предложенная договоренность, которую поддерживают США, может помочь уменьшить масштабы угроз ХАМАС, его союзник "Хезболла" и их спонсор Иран за убийство на этой неделе высокопоставленных боевиков в Бейруте и Тегеране.

Израиль утверждает, что его войска должны оставаться на границе, которая отделяет палестинский анклав от соседнего Египта, даже после возможного соглашения о перемирии с ХАМАС. Он также требует создания механизма, который бы предотвращал возвращение боевиков ХАМАС на север Газы.

Еще одним камнем преткновения является количество заложников, которых должна освободить группировка, которая, как считается, удерживает в плену более 100 человек.

Боевики хотят, чтобы любое соглашение о перемирии положило конец войне в Газе, где, по данным министерства здравоохранения, которым руководит ХАМАС, с начала войны погибло более 39 000 палестинцев.

Израиль находится в состоянии готовности к резкой эскалации напряженности в отношениях с Ираном и поддерживаемыми Тегераном боевыми группировками после убийств, произошедших на этой неделе.

Напомним: Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.