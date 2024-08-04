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"Хезболла" заявляет о массированной ракетной атаке на Израиль

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 05:20
Хезболла заявляет о массированной ракетной атаке на Израиль
Система "Железный купол" перехватывает снаряды, выпущенные из Ливана. Скриншот

"Хезболла" заявляет, что выпустила "десятки" ракет "Катюша" по Израилю в ответ на атаку ЦАХАЛ.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление "Хезболлы"

Детали: Поддерживаемая Ираном террористическая группировка заявляет, что ее последняя атака на мошав Бейт Хиллел была ответом на израильские атаки на Кафаркили и Дейр-Сириану в Ливане, в результате которых, по его словам, были ранены мирные жители.

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В публикации отмечают, что многие снаряды были перехвачены системой "Железный купол".

Израильские местные власти сообщают о зафиксированных нескольких падениях вблизи Бейт Хиллела, в результате которых в этом районе вспыхнули пожары.

Темы: ИзраильИрантерроризм
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