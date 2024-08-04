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РФ потеряла еще 1150 солдат, 5 танков и 59 артсистем

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 07:50
РФ потеряла еще 1150 солдат, 5 танков и 59 артсистем
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки в войне против Украины Россия потеряла 1150 солдат, 5 танков и 59 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава / personnel – около 582910 (+1150) чел,
  • танков – 8411 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 16255 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 16276 (+59) ед,
  • РСЗО – 1138 (+3) ед,
  • средств ПВО – 911 (+3) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 13103 (+41) ед,
  • крылатых ракет – 2412 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22006 (+80) ед,
  • специальной техники – 2734 (+11) ед.

Темы: войнапотери в войнеРосcия
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