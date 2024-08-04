РФ потеряла еще 1150 солдат, 5 танков и 59 артсистем
Воскресенье, 4 августа 2024, 07:50
За минувшие сутки в войне против Украины Россия потеряла 1150 солдат, 5 танков и 59 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава / personnel – около 582910 (+1150) чел,
- танков – 8411 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 16255 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 16276 (+59) ед,
- РСЗО – 1138 (+3) ед,
- средств ПВО – 911 (+3) ед,
- самолетов – 363 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 13103 (+41) ед,
- крылатых ракет – 2412 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22006 (+80) ед,
- специальной техники – 2734 (+11) ед.