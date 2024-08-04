Под огнем инфраструктура, многоэтажки и магазин: Россия ранила 15 гражданских на Херсонщине

За сутки в Херсонской области из-за российской агрессии ранены 15 человек, из них один ребенок.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Российские военные попали в объект критической инфраструктуры и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 4 многоэтажки и 11 частных домов. Также повреждены газопровод, хозяйственная постройка, автобус, частные автомобили и автомобиль "скорой".

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В субботу под вражеским огнем и авиаударами оказались Зимовник, Приозерное, Антоновка, Садовое, Зеленовка, Приднепровское, Белозерка, Днепровское, Станислав, Берислав, Львов, Белогорка, Михайловка, Добрянка, Одрадокаменка, Высокополье и город Херсон.