Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

ПС уже уничтожили более 8000 целей: Олещук показал, чем бьют оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 августа 2024, 08:45
ПС уже уничтожили более 8000 целей: Олещук показал, чем бьют оккупантов
фото: ВС

В День Воздушных сил командующий генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал данные за время большой войны - уничтожены сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников.

Источник: Олещук, президент Владимир Зеленский

Прямая речь Олещука: "Битва за небо продолжается. Круглосуточно враг атакует нас бомбами и ракетами, проводит воздушную разведку, каждую ночь бьет ударными беспилотниками. Воздушные Силы, бок о бок с противовоздушной обороной всех Сил обороны Украины, отражают удары. Насколько это возможно, уничтожают средства воздушного нападения противника, бьют врага с воздуха, держат оборону на земле.

Реклама:

За два с половиной года Воздушные Силы уничтожили более 8000 воздушных целей врага: сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников. Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство - на боевое применение авиационных средств поражения.

Качественно и умело применяя современное западное вооружение, воины Воздушных Сил проявили большое мужество, героизм, профессионализм и изобретательность".

Детали: Олещук добавил, что с начала полномасштабного вторжения 4475 военнослужащих Воздушных сил отмечены государственными наградами, 47 из них стали Героями Украины, 25 посмертно.

ВИДЕО ДНЯ

Президент также поздравил защитников неба и поблагодарил их за меткость.

Прямая речь Зеленского: "С первых дней этой войны Украина противостоит российским ударам с воздуха. И наши воины уже уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни российских боевых самолетов и вертолетов.

Это значительные результаты. И мы делаем все, чтобы украинские Воздушные силы смогли еще больше. Точно смогут!".

Темы: Воздушные силы ВСУЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими

США передают Украине новый пакет помощи на $125 млн

Коляденко вышла в финал турнира по борьбе и гарантировала Украине еще одну медаль Олимпиады-2024

Канада наказала сына Лукашенко

БЭБ изъяло почти 5 миллионов евро у поставщика продуктов для Минобороны

Комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о гражданских партнерствах

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Россия атаковала ракетами и БпЛА, защитники сбили 5 из пяти запущенных "Шахедов"
Ночью Воздушные силы сбили все 7 "Шахедов", которые атаковали Украину
Воздушные силы сообщали об угрозе вражеских БпЛА с юга
Последние новости
01:19
Кипр экстрадировал в США россиянина, обвиняемого в экспорте военной микроэлектроники 
00:09
обновленоРоссийские власти ввели режим контртеррористической операции в Брянской и Белгородской областях
23:50
Новости экономика 9 августа: сэкономленные 3 млрд на дронах, по "Охматдету" не видят криминала
23:45
Макс Кидрук: Моя задача как автора – изобразить как можно мрачнее и одновременно как можно более реалистичное будущее
23:37
Ракету Х-101, которая ударила по "Охматдету", россияне изготовили незадолго до атаки - расследователи
23:17
Почему американцы помогают Украине и как на это влияют язык, скандалы и коррупция: интервью
23:15
обновленоРоссияне атаковали из БпЛА Антоновку на Херсонщине, пострадал мужчина
23:08
Генштаб: Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении
22:59
Россия рассказала Вучичу о подготовке "массовых беспорядков и переворота" в Сербии
22:29
видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими
Все новости...
Реклама:
Реклама: