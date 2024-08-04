ПС уже уничтожили более 8000 целей: Олещук показал, чем бьют оккупантов

В День Воздушных сил командующий генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал данные за время большой войны - уничтожены сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников.

Источник: Олещук, президент Владимир Зеленский

Прямая речь Олещука: "Битва за небо продолжается. Круглосуточно враг атакует нас бомбами и ракетами, проводит воздушную разведку, каждую ночь бьет ударными беспилотниками. Воздушные Силы, бок о бок с противовоздушной обороной всех Сил обороны Украины, отражают удары. Насколько это возможно, уничтожают средства воздушного нападения противника, бьют врага с воздуха, держат оборону на земле.

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За два с половиной года Воздушные Силы уничтожили более 8000 воздушных целей врага: сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников. Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство - на боевое применение авиационных средств поражения.

Качественно и умело применяя современное западное вооружение, воины Воздушных Сил проявили большое мужество, героизм, профессионализм и изобретательность".

Детали: Олещук добавил, что с начала полномасштабного вторжения 4475 военнослужащих Воздушных сил отмечены государственными наградами, 47 из них стали Героями Украины, 25 посмертно.

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Президент также поздравил защитников неба и поблагодарил их за меткость.

Прямая речь Зеленского: "С первых дней этой войны Украина противостоит российским ударам с воздуха. И наши воины уже уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни российских боевых самолетов и вертолетов.

Это значительные результаты. И мы делаем все, чтобы украинские Воздушные силы смогли еще больше. Точно смогут!".