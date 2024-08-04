Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Россияне повредили два объекта критической инфраструктуры на Сумщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 августа 2024, 10:16
Россияне повредили два объекта критической инфраструктуры на Сумщине
deepstatemap

Российские захватчики атаковали дронами и артиллерией Сумскую область, есть повреждения двух объектов критической инфраструктуры.

Источник: ОК "Север"

Детали: В частности, по Мирополью работал миномет и КАБ, разрушены два здания, повреждены тракторы, микроавтобусы и легковой автомобиль.

Реклама:

В населенном пункте Мануховка зафиксировали 2 взрыва, вероятно, с ФПВ-дрона.

В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры и здание почты.

Также в Дружбе Шосткинского района фиксировали атаку из ствольной артиллерии, поврежден объект критической инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ

Информация о погибших или раненых среди местного населения уточняется.

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими

США передают Украине новый пакет помощи на $125 млн

Коляденко вышла в финал турнира по борьбе и гарантировала Украине еще одну медаль Олимпиады-2024

Канада наказала сына Лукашенко

БЭБ изъяло почти 5 миллионов евро у поставщика продуктов для Минобороны

Комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о гражданских партнерствах

Все новости...
Сумская область
Россияне атаковали Сумскую область КАБ, сбрасывали мины
Из-за российских обстрелов Сумщины пострадал мужчина
Враг атаковал 10 громад Сумщины, в одной из них есть погибший и 13 раненых
Последние новости
01:19
Кипр экстрадировал в США россиянина, обвиняемого в экспорте военной микроэлектроники 
00:09
обновленоРоссийские власти ввели режим контртеррористической операции в Брянской и Белгородской областях
23:50
Новости экономика 9 августа: сэкономленные 3 млрд на дронах, по "Охматдету" не видят криминала
23:45
Макс Кидрук: Моя задача как автора – изобразить как можно мрачнее и одновременно как можно более реалистичное будущее
23:37
Ракету Х-101, которая ударила по "Охматдету", россияне изготовили незадолго до атаки - расследователи
23:17
Почему американцы помогают Украине и как на это влияют язык, скандалы и коррупция: интервью
23:15
обновленоРоссияне атаковали из БпЛА Антоновку на Херсонщине, пострадал мужчина
23:08
Генштаб: Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении
22:59
Россия рассказала Вучичу о подготовке "массовых беспорядков и переворота" в Сербии
22:29
видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими
Все новости...
Реклама:
Реклама: