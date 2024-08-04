Россияне повредили два объекта критической инфраструктуры на Сумщине

Российские захватчики атаковали дронами и артиллерией Сумскую область, есть повреждения двух объектов критической инфраструктуры.

Источник: ОК "Север"

Детали: В частности, по Мирополью работал миномет и КАБ, разрушены два здания, повреждены тракторы, микроавтобусы и легковой автомобиль.

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В населенном пункте Мануховка зафиксировали 2 взрыва, вероятно, с ФПВ-дрона.

В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры и здание почты.

Также в Дружбе Шосткинского района фиксировали атаку из ствольной артиллерии, поврежден объект критической инфраструктуры.

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Информация о погибших или раненых среди местного населения уточняется.