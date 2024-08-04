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Пожарное авто попало в ДТП в Одессе: трое пострадавших

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 августа 2024, 11:58
Пожарное авто попало в ДТП в Одессе: трое пострадавших
фото: полиция

В Одессе 4 августа около восьми часов произошло ДТП с участием продуктового грузовика и авто ГСЧС, которое ехало на вызов.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Пострадали водители обоих транспортных средств и женщина, которая стояла на обочине.

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Предварительно, столкновение произошло, когда спасатели ехали на вызов с включенной сиреной и проблесковыми маячками со стороны улицы Ришельевской на красный свет светофора, а водитель продуктового грузовика - со стороны улицы Троицкой на зеленый свет.

В результате столкновения машины отбросило на обочину, где в то время находилась пешеход.

В больницу доставлены 28-летний водитель пожарной машины, 40-летний водитель грузовика и 50-летняя женщина.

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Водители будут проверены на состояние опьянения.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего ему будет дана правовая квалификация.

Темы: ОдессаГСЧСДТП
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