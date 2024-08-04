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На Харьковщине на стороне россиян воюют граждане Египта - ОТУ

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 августа 2024, 12:44
На Харьковщине на стороне россиян воюют граждане Египта - ОТУ
оккупанты, фото: ТАСС

К ведению боевых действий на Харьковском направлении Россия привлекает иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта, сообщили военные.

Источник: ОТГ "Харьков"

Дословно: "В Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью БПЛА, проводит перемещение личного состава.

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Отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города.

К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта".

Детали: Перемещение личного состава россияне осуществили в районе населенного пункта Глубокое, а в районе Лозовой Рудки (РФ) провели эвакуацию собственных безвозвратных потерь.

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Темы: Харьковская областьВооруженные силы
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