На Харьковщине на стороне россиян воюют граждане Египта - ОТУ
К ведению боевых действий на Харьковском направлении Россия привлекает иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта, сообщили военные.
Источник: ОТГ "Харьков"
Дословно: "В Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью БПЛА, проводит перемещение личного состава.
Отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города.
К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта".
Детали: Перемещение личного состава россияне осуществили в районе населенного пункта Глубокое, а в районе Лозовой Рудки (РФ) провели эвакуацию собственных безвозвратных потерь.