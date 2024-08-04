На войне погиб экс-депутат Черновицкого горсовета
Воскресенье, 4 августа 2024, 13:30
Защищая государство, погиб черновчанин Дмитрий Сирман, который был депутатом городского совета нескольких созывов.
Источник: Черновицкая ОВА
Дословно: "Настоящий патриот, депутат Черновицкого городского совета нескольких созывов, общественный деятель.
Реклама:
С первых дней полномасштабной войны он защищал Украину с оружием в руках".
Детали: Его сын Олег уточнил в соцсетях, что военный погиб 3 августа.
Нардеп Сергей Рудик, помощником которого был Сирман, рассказал, что тот погиб под Синьковкой на Купянском направлении.
ВИДЕО ДНЯ
Справка: Сирман 1 октября должен был праздновать свое 60-летие.
С 2020 года работал заместителем Черновицкого городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов.
Работал помощником нардепа Сергея Рудыка.