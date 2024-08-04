На войне погиб экс-депутат Черновицкого горсовета

Защищая государство, погиб черновчанин Дмитрий Сирман, который был депутатом городского совета нескольких созывов.

Источник: Черновицкая ОВА

Дословно: "Настоящий патриот, депутат Черновицкого городского совета нескольких созывов, общественный деятель.

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С первых дней полномасштабной войны он защищал Украину с оружием в руках".

Детали: Его сын Олег уточнил в соцсетях, что военный погиб 3 августа.

Нардеп Сергей Рудик, помощником которого был Сирман, рассказал, что тот погиб под Синьковкой на Купянском направлении.

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Справка: Сирман 1 октября должен был праздновать свое 60-летие.

С 2020 года работал заместителем Черновицкого городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов.

Работал помощником нардепа Сергея Рудыка.