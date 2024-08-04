ВВС Швеции и Германии перехватили российские истребители возле Латвии
Военно-воздушные силы Германии вместе со шведскими коллегами накануне были подняты в воздух из-за российских истребителей у границ Латвии.
Источник: Bild, "Европейская правда"
Детали: Немецкие и шведские самолеты были подняты в международное воздушное пространство над Балтийским морем у берегов Латвии из-за российских истребителей, которые сначала не удалось идентифицировать.
Два немецких истребителя Eurofighter и два шведских самолета поднимались в воздух в качестве меры предосторожности, чтобы установить контакт с российскими пилотами, поскольку самолеты направлялись в направлении Латвии.
Российские самолеты, очевидно, совершали полет в связи с учениями с участием российских военных кораблей.
По словам представителя ВВС Германии, на российских истребителях были выключены транспондеры, а пилоты не отвечали на радиозапросы.
Кроме того, план полета самолета не был сообщен заранее, как это обычно бывает в регионе Балтийского моря.
Ранее сообщалось, что два стратегических бомбардировщика В-52Н Военно-воздушных сил США прибыли в Румынию и впервые будут осуществлять полеты с территории страны.
А в июле финские и шведские пилоты перехватили российские истребители над Балтийским морем.