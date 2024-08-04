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ВВС Швеции и Германии перехватили российские истребители возле Латвии

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 4 августа 2024, 14:00

Военно-воздушные силы Германии вместе со шведскими коллегами накануне были подняты в воздух из-за российских истребителей у границ Латвии.

Источник: Bild, "Европейская правда"

Детали: Немецкие и шведские самолеты были подняты в международное воздушное пространство над Балтийским морем у берегов Латвии из-за российских истребителей, которые сначала не удалось идентифицировать.

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Два немецких истребителя Eurofighter и два шведских самолета поднимались в воздух в качестве меры предосторожности, чтобы установить контакт с российскими пилотами, поскольку самолеты направлялись в направлении Латвии.

Российские самолеты, очевидно, совершали полет в связи с учениями с участием российских военных кораблей.

По словам представителя ВВС Германии, на российских истребителях были выключены транспондеры, а пилоты не отвечали на радиозапросы.

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Кроме того, план полета самолета не был сообщен заранее, как это обычно бывает в регионе Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что два стратегических бомбардировщика В-52Н Военно-воздушных сил США прибыли в Румынию и впервые будут осуществлять полеты с территории страны.

А в июле финские и шведские пилоты перехватили российские истребители над Балтийским морем.

Темы: ЛатвияРосcияШвецияГермания
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