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Из четырех громад Донецкой области принудительно эвакуируют более 700 детей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 16:15
Из четырех громад Донецкой области принудительно эвакуируют более 700 детей
эвакуация из Донецкой области, иллюстративное фото ГСЧС

В Донецкой области власти приняли решение о принудительной эвакуации 744 детей и их семей из четырех громад, для этого используют бронированные автомобили.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Детали: Председатель ОГА провел заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области, главной темой которого была ситуация с безопасностью в Гродовской и Новогродовской громадах.

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Прямая речь: "Враг ежедневно авиабомбами уничтожает города и села этих громад, поэтому приняли решение эвакуировать детей принудительно с их родителями или другими законными представителями из Новогродовки и сел Мариновка, Михайловка, Лесовка, а также из сел Луч, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка и поселка Новоэкономическое Гродовской ТГ, Полтавки Ильиновской ТГ.

По ходатайству руководителя Кураховской ВА приняли решение об эвакуации ребенка из села Островское.

Всего из четырех громад должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями".

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Больше деталей: Филашкин сообщил, что дал поручение привлечь к процессу эвакуации детей исключительно бронированные автомобили, ведь на территории этих громад враг активно применяет FPV дроны.

Темы: Донецкая областьдетиэвакуация
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