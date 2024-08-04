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Зеленский надеется, что партнеры расширят подготовку украинских пилотов на F-16

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 17:45
Зеленский надеется, что партнеры расширят подготовку украинских пилотов на F-16
Зеленский представляет самолеты F-16 в Украине 4 августа, фото ОП

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что государства-партнеры расширят платформу, в рамках которой украинские пилоты и инженеры обучаются эксплуатации западных истребителей F-16.

Источник: Зеленский в комментарии журналистам в День Воздушных сил ВСУ, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Позитив в том, что мы ждем дополнительные (поставки – ред.) F-16 и в том, что многие наши ребята сейчас учатся. Это разные форматы тренировок, разные стадии.

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Я верю, что партнеры найдут возможность это расширить, а именно платформу тренировок и обучения наших пилотов. И не только пилотов – инженеров и так далее. Для нас это очень важно".

Детали: Зеленский также заявил, что поставки партнерами современной западной авиации и систем противовоздушной обороны постепенно укрепляет от российских атак украинский воздушный щит, делая его одним из сильнейших в Европе.

"За почти 2,5 года этой войны наши Воздушные силы совершили уже 22 тысячи боевых вылетов, и мы увеличиваем силу нашей авиации. Украина теперь обладает и современными действительно эффективными системами ПВО. Таких систем ПВО еще недостаточно, чтобы закрыть от российских ракет и дронов все наше небо. Но сегодня украинский воздушный щит уже один из сильнейших в Европе", – сказал президент.

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Справочно: В течение последнего года украинские пилоты и технические команды учились эксплуатации F-16 в США, Великобритании, Дании, Нидерландах. Кроме того, центр для подготовки пилотов из стран НАТО открылся в Румынии, которая заявила о готовности принять и украинских специалистов.

Что предшествовало: В воскресенье Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 в Украину.

Темы: Зеленскийавиа
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