В Ростовской области крупный пожар возле нефтехранилища

В Азове Ростовской области РФ рядом с нефтехранилищем в воскресенье произошел крупный пожар.

Источник: Медуза со ссылкой на 161.ru и российское МЧС, ТАСС

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Детали: Столб черного дыма настолько высокий, что его видят жители Батайска и западной части Ростова-на-Дону, пишет издание 161.ru.

В МЧС заявили, что в Азове загорелись мусор и покрышки на "открытой территории", а огонь перекинулся на территорию склада. Общая площадь возгорания, по данным ведомства, составила 5000 квадратных метров.

При этом 161.ru также отмечает, что, судя по кадрам очевидцев, дым поднимается с территории нефтебазы.

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Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона, в Азове есть угроза распространения пожара на соседние объекты, в том числе на склад горюче-смазочных материалов.

В то же время, в соцсетях сообщают, что пожар начался в результате атаки дронов.

Что предшествовало: В воскресенье оккупационные власти Луганска заявили об ударах по городу, глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил о пожаре на площадках машиностроительного завода, где оккупанты ремонтируют и хранят военную технику.

Также сообщалось о мощных взрывах в Донецке и Макеевке.