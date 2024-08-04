В понедельник в ряде областей пройдут дожди
Воскресенье, 4 августа 2024, 19:13
В понедельник 5 августа в восточных, большинстве южных, днем и в западных областях дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.
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Температура ночью 12-17°, днем 22-27°, в западных областях 19-24°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.
На Киевщине в понедельник переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°. По Киеву ночью 15-17°, днем 24-26°.