В понедельник в ряде областей пройдут дожди

В понедельник 5 августа в восточных, большинстве южных, днем и в западных областях дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 5 августа, meteo.gov.ua

Детали: Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 12-17°, днем 22-27°, в западных областях 19-24°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.

На Киевщине в понедельник переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°. По Киеву ночью 15-17°, днем 24-26°.