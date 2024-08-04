Минобороны: Россияне распространяют фейковые приложения, похожие на "Резерв+"

Россияне распространяют веб-приложения, которые имитируют вид официального приложения Минобороны "Резерв+", для сбора персональных данных украинцев.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко в Facebook

Прямая речь: "Враг распространяет веб-приложения, которые должны выглядеть как Резерв+, и планирует распространять их среди украинцев для сбора персональных данных. Мы уже знаем об этом и работаем над обеспечением вашей защиты.

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Просим вас быть внимательными и проверять источники, на которые переходите. Пользуйтесь только официальным сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.

Не переходите по ссылкам, имитирующим название reserveplus.mod.gov.ua и заканчивающимся на .top, .website, .org и т.д.

При загрузке приложения обязательно проверяйте, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)".