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Минобороны: Россияне распространяют фейковые приложения, похожие на "Резерв+"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 19:52
Минобороны: Россияне распространяют фейковые приложения, похожие на Резерв+
приложение "Резерв+", скриншот видео Минобороны

Россияне распространяют веб-приложения, которые имитируют вид официального приложения Минобороны "Резерв+", для сбора персональных данных украинцев.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко в Facebook

Прямая речь: "Враг распространяет веб-приложения, которые должны выглядеть как Резерв+, и планирует распространять их среди украинцев для сбора персональных данных. Мы уже знаем об этом и работаем над обеспечением вашей защиты.

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Просим вас быть внимательными и проверять источники, на которые переходите. Пользуйтесь только официальным сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.

Не переходите по ссылкам, имитирующим название reserveplus.mod.gov.ua и заканчивающимся на .top, .website, .org и т.д.

При загрузке приложения обязательно проверяйте, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)".

Темы: Минобороныинтернетхакеры
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