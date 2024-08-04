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Украинские F-16 оснащены системой раннего предупреждения о ракетном нападении – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 20:44
Украинские F-16 оснащены системой раннего предупреждения о ракетном нападении – СМИ
Пилон системы Terma PIDS+ на украинском истребителе F-16 Стопкадр из видео президента, Милитарный

Украинские многоцелевые истребители F-16 получили пилоны Terma PIDS+ с системой раннего предупреждения о ракетном нападении.

Источник: Милитарный

Детали: Издание идентифицировало пилоны с видео, обнародованных на официальном канале президента Владимира Зеленского в Telegram и других соцсетях.

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Системой датской разработки и производства компании Terma оснащались истребители всех стран-участников Европейских воздушных сил (EPAF).

В 2018 году Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия заказали пилоны Terma PIDS+ с системой предупреждения о ракетном нападении Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своих F-16.

Издание отмечает, что все перечисленные страны должны были передать Украине эти истребители, поэтому неизвестно, какие именно из них были показаны в воскресенье.

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Что касается важности MWS, то она обеспечивает жизненно важное совершенствование комплекса самозащиты F-16, поскольку позволяет самолету заблаговременно выявлять атакующие ракеты и противодействовать им.

MWS состоит из шести датчиков и одного компьютера. Три датчика установлены на каждом из двух пилонов, их расположение обеспечивает почти полное сферическое покрытие вокруг самолета.

Компьютер установлен в правом пилоне. AAR-60(V)2 передает информацию об угрозе в систему управления противодействия Terma ALQ-213, размещенную в кабине пилота.

ALQ-213 выбирает наиболее эффективную последовательность отстрела тепловых ловушек из модуля Flare-Up, который размещен в пилоне PIDS+.

Отстрел ловушек происходит под таким углом, чтобы они стреляли по диагонали вниз и не поразить ракету, установленную на кончике крыла истребителя.

Сейчас Terma поставляет комплекты Flare-Up для F-16 авиации Национальной гвардии США, в то же время Воздушные силы США в 2020 году заказали себе израильские комплексы.

Что предшествовало: В воскресенье президент Владимир Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 в Украину и опубликовал видео с ними.

Темы: авиа
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