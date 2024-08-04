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NYT: В этом году Украина сможет задействовать на поле боя не более 10 самолетов F-16

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 21:27
NYT: В этом году Украина сможет задействовать на поле боя не более 10 самолетов F-16
самолеты F-16 в украинском небе, фото ОП

По данным американских чиновников, на которых ссылается The New York Times, в этом году Украина сможет использовать на поле боя не более 10 истребителей F-16.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники

Детали: Издание подчеркивает, что президент Владимир Зеленский в своем сообщении о прибытии F-16 не назвал их количество и не указал, выполняли ли они уже боевые задачи в Украине.

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Американский чиновник на условиях анонимности заявил NYT, что 6 пилотов совершают испытательные полеты на стольких же самолетах в "неоспоримом" воздушном пространстве Украины. По его словам, украинские пилоты привыкают к операциям в небольших масштабах и еще не участвовали в боевых действиях против россиян.

Как пишет издание, по мнению экспертов, недостаток подготовленных пилотов и ограниченное количество самолетов будет ограничивать их непосредственное влияние на поле боя.

По словам американских чиновников, около 20 украинских пилотов, как ожидается, будут способны летать на этих самолетах в этом году.

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"Это позволило бы Украине задействовать в бою лишь около 10 F-16, учитывая, что каждый самолет нуждается в не менее чем двух пилотах", - говорится в публикации.

Что предшествовало: В воскресенье президент Владимир Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 в Украину.

31 июля источники агентства Bloomberg сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

4 августа издание The Economist написало, что Украина получила первые десять из возможных 79 самолетов F-16 в последний день июля, а до конца 2024 года Украина должна получить 20 таких истребителей.

Темы: авиавойнапомощь Украине
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