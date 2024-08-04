Россияне запустили ударные БпЛА с севера и юга

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников со стороны Сумской области и с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:24 на Сумщине была объявлена угроза ударных БпЛА.

Реклама:

После этого Воздушные силы сообщили о БпЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.

Воздушная тревога объявлена на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине.

В 22:34 Воздушные силы предупредили о БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс северный.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 23:01: БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину. БпЛА на Полтавщине, курсом на Кременчуг. БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курсом на Харьковщину.

По состоянию на 23:46: БпЛА в Сумской области, курс юго-западный.

БпЛА в западной части Харьковской области, курсом на Полтавщину.

БпЛА в западной части Днепропетровской области, курс южный.

БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

БпЛА в южной части Кировоградщины, курс северный.