Израиль может нанести превентивные удары и готовится к многодневной атаке со стороны Ирана – СМИ

Израиль рассматривает возможность превентивных ударов и готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы" с применением ракет и беспилотников.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на ряд СМИ, The Wall Street Journal

Детали: Как сообщает 12 канал, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху собирает в воскресенье вечером совещание с руководителями служб безопасности, но он еще не имеет "окончательной картины" атак, с которыми столкнется страна.

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В сообщении также говорится о том, что израильские силовые структуры рассматривают возможность "превентивных действий или атак", которые Израиль может инициировать, "в том числе в Ливане или, возможно, в других местах, где это будет необходимо".

В телевизионном репортаже говорится о том, что США также не уверены, чего ожидать от Ирана и "Хезболлы", но международная коалиция во главе с США для предотвращения любых атак уже сформирована, и она будет управляться из Центрального командования Вооруженными силами США в Катаре.

В то же время газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран заявил арабским дипломатам, что "ему безразлично, если ответ повлечет за собой войну".

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В репортаже израильского телевидения говорится о том, что есть признаки того, что Иран готовится к более чем одному раунду атак и контратак.

Израильский чиновник в интервью NBC News сообщил, что Израиль готовится к многодневной атаке с применением ракет и беспилотников со стороны Ирана и "Хезболлы".

В то же время The Wall Street Journal сообщает, что Иран отверг попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство в Тегеране высшего политического лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

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