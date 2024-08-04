Израиль может нанести превентивные удары и готовится к многодневной атаке со стороны Ирана – СМИ
Израиль рассматривает возможность превентивных ударов и готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы" с применением ракет и беспилотников.
Источник: The Times of Israel со ссылкой на ряд СМИ, The Wall Street Journal
Детали: Как сообщает 12 канал, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху собирает в воскресенье вечером совещание с руководителями служб безопасности, но он еще не имеет "окончательной картины" атак, с которыми столкнется страна.
В сообщении также говорится о том, что израильские силовые структуры рассматривают возможность "превентивных действий или атак", которые Израиль может инициировать, "в том числе в Ливане или, возможно, в других местах, где это будет необходимо".
В телевизионном репортаже говорится о том, что США также не уверены, чего ожидать от Ирана и "Хезболлы", но международная коалиция во главе с США для предотвращения любых атак уже сформирована, и она будет управляться из Центрального командования Вооруженными силами США в Катаре.
В то же время газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран заявил арабским дипломатам, что "ему безразлично, если ответ повлечет за собой войну".
В репортаже израильского телевидения говорится о том, что есть признаки того, что Иран готовится к более чем одному раунду атак и контратак.
Израильский чиновник в интервью NBC News сообщил, что Израиль готовится к многодневной атаке с применением ракет и беспилотников со стороны Ирана и "Хезболлы".
В то же время The Wall Street Journal сообщает, что Иран отверг попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство в Тегеране высшего политического лидера ХАМАСа Исмаила Хании.
Предыстория:
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.
- По данным Axios, администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство Хании и готовится противодействовать этому. По данным CNN, США отправляют авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний Восток.
- По данным Sky News Arabia, Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа, в день траура и поста у евреев.
- В то же время Axios со ссылкой на трех американских и израильских чиновников пишет, что вероятный удар Ирана по Израилю в ответ на убийство Гании может произойти в понедельник, 5 августа.