Кроме Покровского, россияне активно наступают еще на двух направлениях – Генштаб

Наибольшую активность в воскресенье россияне проявляют на Покровском направлении, где зафиксировано 24 атаки, также по 15 раз они атаковали на Краматорском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: С начала этих суток произошло 103 боевых столкновения. Наиболее активно враг наступает, как и в предыдущие дни, на Покровском направлении. Кроме того, активны захватчики и на Краматорском и Торецком направлениях.

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Российские захватчики нанесли по территории Украины 42 авиаудара, сбросив 56 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 515 дронов-камикадзе и осуществили 3400 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг 10 раз безуспешно атаковал оборонительные позиции украинских воинов неподалеку Глыбокого, Липцев, Тихого и Волчанска, где сейчас продолжается еще одно боестолкновение. За воскресенье агрессор потерял 104 человека убитыми и ранеными, также уничтожены или значительно повреждены две боевые бронированные машины, шесть артсистем, 10 автомобилей и пять единиц специальной техники.

На Купянском направлении противник провел шесть наступательных действий возле Петропавловки, Кругляковки, Берестового и Стельмаховки. Четыре атаки – остановлены, две – продолжаются.

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На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики семь раз штурмовали позиции украинцев вблизи Невского, Тернов и Макеевки. Все атаки отбиты.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли жестко остановили семь атак в районах Спирного, Переездного, Выемки и Верхнекаменского. Враг понес потери.

На Краматорском направлении противник совершил 15 наступательных действий вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Силы обороны отбили 11 атак, еще четыре – продолжаются в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне тоже 15 раз атаковали украинские войска возле Железного, Торецка, Нью-Йорка и Северного. 12 боестолкновений завершены, еще три – продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток шли 24 боя неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Желанное, Свиридоновка, Яснобродовка и Карловка. Силы обороны отбили 19 атак, пять – еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия в направлении Желанного.

По предварительным данным, в воскресенье на этом направлении было обезврежено 246 оккупантов, 89 из них – безвозвратно. Также уничтожены гаубица Д-30, два БТРа, семь автомобилей, МТ-ЛБ и три единицы спецтехники. Кроме этого, повреждены танк, четыре артсистемы, шесть единиц автотранспорта и один бронетранспортер.

На Кураховском направлении враг восемь раз безуспешно атаковал украинские позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки.

На Времовском направлении противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки, Водяного и Раздольного. Продолжается бой.

На Ореховском направлении состоялось четыре боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. Противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма на позиции украинских подразделений также не имели успеха.