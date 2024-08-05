DeepState: Силы обороны отошли из урочища на Донетчине

Аналитики DeepState обновили карту ночью 5 августа, отметив, что Силы обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2 Бахмутского района Донецкой области.

Источник: карта Deepstate

Детали: В комментарии к обновленной карте аналитики Deepstate отметили, что враг продвинулся в Северном, Железном, Желанном, Сергеевке, Ивановке, у Лисичного и Желанного в Донецкой области.

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Кроме того, по данным Deepstate, Силы обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2 Бахмутского района.