США наращивают силы на Ближнем Востоке для деэскалации напряженности в регионе – Белый дом
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке в качестве оборонительной меры с целью деэскалации напряженности в регионе.
Источник: заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер во время телеэфира, цитирует Reuters
Прямая речь: "Общая цель состоит в том, чтобы снизить температуру в регионе, сдержать атаки... и избежать регионального конфликта".
Детали: По словам Файнера, США и Израиль готовятся к любому развитию событий.
Он добавил, что в апреле была "очень близкая угроза" роста регионального напряжения, когда Иран совершил атаку на израильскую территорию с помощью беспилотников и ракет, обвинив Израиль в атаке на его консульство в Дамаске 1 апреля. Тогда в сирийской столице погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции.
Издание отмечает, что региональная напряженность возросла после убийства в среду в Тегеране Исмаила Гании, лидера группировки ХАМАС.
Перед этим в результате израильского удара в Бейруте был убит Фуад Шукр, главарь "Хезболлы".
Обе группировки поддерживаются Ираном, – добавляют в публикации.
Дословно Reuters: "Растут опасения, что война Израиля против палестинских боевиков в Газе, которая началась в октябре прошлого года после нападений на еврейское государство, может перерасти в более широкий ближневосточный конфликт".
Напомним: Израиль рассматривает возможность превентивных ударов и готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы" с применением ракет и беспилотников.
Предыстория:
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.
- По данным Axios, администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство Хании и готовится противодействовать этому. По данным CNN, США отправляют авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний Восток.
- По данным Sky News Arabia, Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа, в день траура и поста у евреев.
- В то же время Axios со ссылкой на трех американских и израильских чиновников пишет, что вероятный удар Ирана по Израилю в ответ на убийство Гании может произойти в понедельник, 5 августа.