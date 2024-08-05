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США наращивают силы на Ближнем Востоке для деэскалации напряженности в регионе – Белый дом

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 августа 2024, 04:30
США наращивают силы на Ближнем Востоке для деэскалации напряженности в регионе – Белый дом
Военная база США Аль-Танф на юге Сирии, иллюстративное фото U.S. Army

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке в качестве оборонительной меры с целью деэскалации напряженности в регионе.

Источник: заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер во время телеэфира, цитирует Reuters

Прямая речь: "Общая цель состоит в том, чтобы снизить температуру в регионе, сдержать атаки... и избежать регионального конфликта".

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Детали: По словам Файнера, США и Израиль готовятся к любому развитию событий.

Он добавил, что в апреле была "очень близкая угроза" роста регионального напряжения, когда Иран совершил атаку на израильскую территорию с помощью беспилотников и ракет, обвинив Израиль в атаке на его консульство в Дамаске 1 апреля. Тогда в сирийской столице погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции.

Издание отмечает, что региональная напряженность возросла после убийства в среду в Тегеране Исмаила Гании, лидера группировки ХАМАС.

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Перед этим в результате израильского удара в Бейруте был убит Фуад Шукр, главарь "Хезболлы".

Обе группировки поддерживаются Ираном, – добавляют в публикации.

Дословно Reuters: "Растут опасения, что война Израиля против палестинских боевиков в Газе, которая началась в октябре прошлого года после нападений на еврейское государство, может перерасти в более широкий ближневосточный конфликт".

Напомним: Израиль рассматривает возможность превентивных ударов и готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы" с применением ракет и беспилотников.

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Темы: Ближний ВостокСШАИзраильИран
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