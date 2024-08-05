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ЦАХАЛ заявил о "многочисленных воздушных целях", запущенных из Ливана

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 августа 2024, 05:10
ЦАХАЛ заявил о многочисленных воздушных целях, запущенных из Ливана
иллюстративное фото Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ночью 5 августа были зафиксированы "многочисленные воздушные цели", запущенные со стороны Ливана.

Источник: ЦАХАЛ

Детали: По словам израильских военных, сработали перехватчики системы ПВО, и были обнаружены падения обломков воздушных целей, в результате чего возникли пожары.

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Кроме того, в атакованном районе ранения получили офицер и солдат ЦАХАЛ.

Темы: ИзраильЛиван
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