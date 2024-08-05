ЦАХАЛ заявил о "многочисленных воздушных целях", запущенных из Ливана
Понедельник, 5 августа 2024, 05:10
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ночью 5 августа были зафиксированы "многочисленные воздушные цели", запущенные со стороны Ливана.
Источник: ЦАХАЛ
Детали: По словам израильских военных, сработали перехватчики системы ПВО, и были обнаружены падения обломков воздушных целей, в результате чего возникли пожары.
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Кроме того, в атакованном районе ранения получили офицер и солдат ЦАХАЛ.