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Во время протестов в Бангладеш погибло около 100 человек – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 августа 2024, 06:20
Во время протестов в Бангладеш погибло около 100 человек – СМИ
протесты в Бангладеш, скриншот видео

Около 100 человек погибли и еще сотни получили ранения в воскресенье во время новых антиправительственных протестов в Бангладеш.

Источник: АР со ссылкой на местные СМИ

Детали: Протестующие требовали отставки премьер-министра, а премьер-министр обвинил их в "саботаже" и распорядился отключить мобильный интернет, пытаясь подавить беспорядки.

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По сообщению местной ежедневной газеты Prothom Alo, в результате насилия погибло по меньшей мере 95 человек, в том числе по меньшей мере 14 полицейских. "24 канал" сообщил о по меньшей мере 85 погибших.

Военные объявили о введении нового комендантского часа вечером в воскресенье на неопределенный срок, в том числе в столице (Дакка). Ранее правительство ввело комендантский час с некоторыми исключениями в Дакке и других городах.

Демонстранты требуют отставки премьер-министра Шейх Хасины после протестов в прошлом месяце, которые начались со студенческих выступлений с призывами положить конец системе квот на государственные должности. Тогда во время митингов погибло более 200 человек.

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Во время новой вспышки насилия Хасина заявила, что протестующие, которые занимались "саботажем" и разрушением, были уже не студентами, а преступниками, и сказала, что народ должен расправиться с ними "железной рукой".

Власти также закрыли школы и университеты по всей стране, объявили выходные с понедельника по среду. Суды останутся закрытыми на неопределенный срок.

Всего за последние недели в Бангладеш было арестовано по меньшей мере 11 000 человек.

Протестующие призвали к "отказу от сотрудничества", призывая людей не платить налоги и коммунальные платежи, а также не появляться на работе в воскресенье, рабочий день в Бангладеш. Офисы, банки и фабрики открылись, но люди, которые приезжали на работу в Дакку и другие города, столкнулись с проблемами, пытаясь добраться до своих рабочих мест.

В одном из районе Дакки полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать сотни людей, которые заблокировали главную автомагистраль.

Протесты стали серьезным испытанием для Хасины, которая руководит страной более 15 лет. Она стала премьером на четвертый срок подряд в январе на выборах, которые бойкотировали ее основные оппоненты.

Темы: митинги
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