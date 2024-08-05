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ВСУ за сутки отминусовали 1 180 захватчиков и 69 артсистем

Ирина БалачукПонедельник, 5 августа 2024, 08:00
ВСУ за сутки отминусовали 1 180 захватчиков и 69 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 180 оккупантов, сожгли 69 артиллерийских систем и 31 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 584 090 (+1 180) человек,
  • танков – 8 417 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 286 (+31) ед,
  • артиллерийских систем – 16 345 (+69) ед,
  • РСЗО – 1 138 (+0) ед,
  • средств ПВО – 910 (+0) ед,
  • самолетов – 365 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 122 (+24) ед,
  • крылатых ракет – 2 414 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 094 (+68) ед,
  • специальной техники – 2 737 (+3) ед.

Генштаб уточнил, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь оккупантов. Речь идет о средствах ПВО, самолетах, БпЛА ОТР, крылатых ракетах, автомобильной технике и специальной технике.

"Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", – подытожили в Генштабе.

Темы: Росcияпотери в войне
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